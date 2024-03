Torre Cerrano, 2,8 milioni all'Amp per la ristrutturazione

Un contributo di 2,8 milioni di euro destinato alla ristrutturazione e conservazione della Torre del Cerrano all'interno dell'omonima Area Marina Protetta (Amp).

Ad annunciarlo è il consigliere dell'Amp Mimmo Ruggiero.

"Questo finanziamento - dice - rappresenta il più grande mai ottenuto dal Consorzio di Gestione dell'Amp, e si colloca all'interno di un ampio piano di interventi infrastrutturali pensati per lasciare un segno duraturo nel tempo. Con l'atto governativo nr. 135, approvato in Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, presieduta dal senatore Guido Quintino Liris, Pineto è stata inserita tra i beneficiari della ripartizione dell'otto per mille dell'Irpef per l'anno finanziario 2022, dedicata alla conservazione dei beni culturali. Tra i dodici interventi selezionati, Pineto spicca per l'importante somma ottenuta, che ammonta a quasi tre milioni di euro".

Nel ringraziare "i vertici di Fratelli d'Italia e i parlamentari del partito", la cui collaborazione "è stata fondamentale", Ruggiero sottolinea che "il finanziamento ottenuto è uno dei pochi non correlati agli eventi sismici del 2016 e viene integralmente decretato e approvato come parte dell'atto governativo nr. 135. Questa - aggiunge - è un'opportunità unica e inaspettata per l'Amp e per l'intero territorio, che nasce dalla sinergia tra il livello locale e le più alte rappresentanze istituzionali".



