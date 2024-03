Firmato accordo quadro tra Univaq e La Rugby L'Aquila 2021

L'Università degli Studi dell'Aquila e la società sportiva dilettantistica La Rugby L'Aquila 2021 Ssd, società sportiva la cui prima squadra milita nel campionato nazionale di serie B, hanno firmato un accordo quadro.

Grazie a questa intesa gli studenti iscritti ai corsi di laurea Univaq che praticano attività sportiva con La Rugby L'Aquila avranno diritto ad alcune agevolazioni economiche e a condizioni che renderanno più facile conciliare la frequenza dei corsi di studio con la pratica dell'attività agonistica.

L'accordo è stato presentato in conferenza stampa dal rettore Edoardo Alesse, dal presidente della Rugby L'Aquila 2021 Ssd Mauro Scopano e dalla professoressa Alessandra Continenza, prorettrice delegata alla didattica. Presenti anche la consigliera comunale Claudia Pagliariccio ed Emanuele Lo Greco, l'allenatore della prima squadra.

L'accordo prevede, in particolare, una riduzione del 30% sull'importo del Contributo onnicomprensivo annuale (Coa) calcolato in base all'ISEE; la possibilità, per gli studenti, di concordare con i professori una diversa data d'esame, qualora quella già fissata coincida o rientri nei cinque giorni precedenti o successivi alla data di un turno di campionato nazionale o di un ritiro della Nazionale a cui lo studente è stato convocato; l'impegno, da parte di Univaq, a facilitare gli studenti-atleti nell'ottenere la frequenza obbligatoria e il recupero delle lezioni.

Dal canto suo, la Rugby L'Aquila renderà disponibili a tutti gli studenti iscritti all'Università dell'Aquila, e al suo personale, l'uso delle attrezzature e gli accessi gratuiti agli impianti gestiti dalla società. "Crediamo, come ateneo, che lo sport e lo studio siano valori assoluti - afferma il rettore Edoardo Alesse - e che pertanto vadano conciliati. Questa convenzione fa sì che giovani atleti della Rugby L'Aquila abbiano non solo agevolazioni economiche ma anche percorsi elastici rispetto alle loro esigenze, che sono quelle di una pratica sportiva assidua e competitiva. Senza regalare nulla, abbiamo creato le condizioni per far sì che questi ragazzi possano continuare a frequentare l'università pur praticando un'attività agonistica".



