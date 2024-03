Sindaco Pesaro, complimenti agli amici de L'Aquila 2026

"Complimenti a L'Aquila ma anche a tutte le città arrivate in finale. Avete fatto un grandissimo lavoro di programmazione e progettazione per il territorio. A Pesaro, stiamo vivendo questa bellissima esperienza da alcuni mesi e vi posso assicurare che è esaltante". Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, Capitale Italiana della Cultura 2024, coordinatore dei sindaci dem e presidente di Ali-Autonomie Locali Italiane, a margine deLla cerimonia di proclamazione de L'Aquila a Capitale Italiana della Cultura 2024. "Non solo prende vita il progetto col quale si è vinto, nel nostro caso 'La Natura della Cultura', con la sfida della sostenibilità che cammina parallelamente allo sviluppo culturale - aggiunge -, ma cresce l'orgoglio locale. Una comunità intera diventa protagonista della Capitale della Cultura, a partire dalla cerimonia di inaugurazione, che ha visto la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano".

"Così come sta accadendo a Pesaro - prosegue Ricci -, sarà per i nostri amici de L'Aquila. Si tratta di una strategia da portare avanti, sia da parte delle città vincitrici, sia da parte di tutte le altre città - sottolinea -, perché l'Italia ha bisogno di costruire attorno alla bellezza una strategia di competitività". "I flussi turistici sono in aumento, verso il nostro Paese - continua -. Si parla di milioni di turisti, attratti dalla bellezza e dalla cultura italiana. Il punto è che in Italia abbiamo le grandi città d'arte che sono già in over booking: Roma, Firenze, Venezia, Napoli. E quindi noi abbiamo bisogno di mettere in rete una squadra di città medie della cultura che possa arricchire la proposta italiana e rendere il nostro Paese più competitivo". "Se riusciremo a mettere a rete queste esperienze progettuali non solo diventeremo più forti nei nostri territori ma diventerà più forte il nostro Paese", conclude il sindaco di Pesaro.



