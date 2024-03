Il Parco del Lavino fra bioarchitettura e multimediale

Una struttura a rete che crea una semisfera, esempio di bioarchitettura: è la cupola geodetica in costruzione all'interno del Parco delle sorgenti sulfuree del Lavino a Scafa (Pescara). Si tratta del progetto "Impacto.0" dell'associazione "Globuli Green": una cupola in legno e lana di pecora che coprirà uno spazio circolare di 100 metri quadri, al servizio della comunità, per eventi culturali, di divulgazione scientifica, benessere, yoga e spettacoli, ma non solo.

"All'interno ci sarà un impianto multimediale per creare esperienze di realtà virtuale e realtà aumentata, con visori vr, proiettori performanti, ultime tecnologie per promuovere i beni naturalistici e culturali della nostra regione, con particolare interesse per il Parco Unesco della Maiella". Lo racconta all'ANSA Eloisa Ferrone, ingegnere meccanico e insegnante alle scuole medie, che nel 2019 con altri giovani del Pescarese ha dato vita all'associazione "Globuli Green". "Il nome della nostra Onlus - spiega - rimanda alla piccola parte del sangue, i globuli, che cooperano con altre componenti per un sangue 'green', sostenibile. Con questo nome che rimanda a 'globo' vogliamo trasmettere l'idea di rapporto tra la piccola parte e il tutto, come la geo-cupola che stiamo realizzando".

"Da 7 che eravano nel 2019 oggi contiamo circa 20 soci e siamo in una fase decisiva della costruzione - riprende Ferrone - alla quale contribuiamo un po' tutti. Prevediamo di ultimarla per inizio estate". Già prima di costituirsi formalmente in associazione si occupavano di sostenibilità nelle sue diverse declinazioni: ambiente, stile di vita, cultura e arte, operando principalmente nel Parco del Lavino. Adesso il progetto della cupola si prospetta come volano per altre iniziative ecocompatibili.

"Il progetto della cupola, che sorge su un terreno comunale, è un'opera condivisa con lo studio di progettazione Lap, Laboratori di Architettura Partecipata. Siamo tra i pochi ad aver realizzato una geocupola e gli unici ad aver utilizzato tra i materiali naturali la lana di pecora".



