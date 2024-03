Capitale Mobilità Sostenibile, domani un evento a Roma

La nascita della Capitale italiana della Mobilità Sostenibile unisce gli schieramenti politici e coinvolge imprese e stakeholder. Il ddl bipartisan firmato dai senatori Costanzo Della Porta ed Etel Sigismondi di Fratelli d'Italia insieme al senatore Michele Fina, tesoriere del Partito Democratico, ha conquistato nuovi sostenitori, dalle principali imprese impegnate in Italia nella transizione energetica (Eni Live, Acc e A2A) ai rappresentanti accademici del Politecnico di Torino e del Most - Centro Nazionale Mobilità Sostenibile, fino ad arrivare a Enrico Giovannini, direttore scientifico ASvIS, a Paola Severino, Presidente SNA e al Commissario straordinario di governo Sisma 2016, il senatore Guido Castelli.

Saranno loro alcuni dei protagonisti del confronto organizzato dal Festival del Sarà a Roma per domani, 14 marzo, dalle 9.30, in piazza di Pietra, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio della capitale. A loro si aggiungono i messaggi dei ministri Gilberto Pichetto Fratin e Raffaele Fitto, e gli interventi di Eugenio Patanè, assessore Mobilità Comune di Roma, Arianna Censi, assessora Mobilità Comune di Milano, Anna Lisa Boni, assessore Transizione ecologica Comune di Bologna.

"L'evento - spiegano i promotori - rappresenta un momento di incontro e ulteriore passo avanti del disegno di legge, che prevede l'istituzione di una gara per assegnare un milione di euro per l'attuazione del miglior progetto tematico legato alla mobilità sostenibile".

Il tutto si lega all'investimento da oltre due miliardi di euro che ACC sta realizzando a Termoli, in Molise, anche con il contributo di fondi Pnrr, per la realizzazione della prima Gigafactory italiana che produrrà batterie elettriche. Proprio al centro molisano è stato già conferito "d'ufficio" il titolo di Capitale italiana della mobilità sostenibile e da questo esempio virtuoso ci si muoverà per esplorare le ultime evoluzioni sulle tecnologie connesse agli spostamenti.



