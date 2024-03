Università dell'Aquila, al via gli Open Days per l'orientamento

In programma oggi e domani, nella sede di Coppito nell'edificio 'Alan Turing', in via Vetoio, gli Open Days dell'Università dell'Aquila, giornate di orientamento per conoscere i corsi di studio, confrontarsi con chi studia già in ateneo, scoprire i servizi e visitare i locali. Un'iniziativa che coinvolge le scuole superiori del territorio: lo scorso anno sono state circa 1.500 le adesioni. Le attività in programma sono diverse, si inizia la mattina con la presentazione dei corsi di studio e degli sbocchi professionali per poi passare all'illustrazione dei servizi che l'Ateneo offre, senza dimenticare gli incontri con il personale amministrativo.

Da oggi pomeriggio, sarà anche possibile visitare i laboratori dei sette Dipartimenti d'ateneo.

"Iniziative di questo tipo - si legge in una nota Univaq - stanno a ricordare a tutti gli studenti l'importanza di orientarsi riconoscendo le proprie attitudini, al fine di scegliere consapevolmente il proprio progetto di vita e professionale".

Inoltre, per tutti gli studenti interessati è possibile accedere in qualsiasi momento al sito di ateneo www.univaq.it e consultare la sezione 'Orientarsi alla scelta del corso', dove è possibile scaricare i libricini dei Corsi di studio, la guida all'Università e ai servizi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA