Tedx L'Aquila torna sabato 13 aprile con l'edizione 2024

Con un occhio puntato alla candidatura del capoluogo a Capitale italiana della Cultura 2026, Tedx L'Aquila annuncia l'edizione 2024 che affronterà il tema "Crisis".

La città diventa palcoscenico per 9 ospiti nazionali e internazionali che, con i loro interventi di 15 minuti previsti dal celebre format divulgativo, offriranno degli spunti utili ad animare l'ecosistema cittadino.

In vista della giornata, in programma sabato 13 aprile, gli organizzatori lanciano l'idea del "biglietto sospeso". Prendendo spunto dalla nota usanza napoletana del caffè sospeso, questa iniziativa punta a coinvolgere figure di spicco come imprenditori, manager e politici nel promuovere l'accesso alla cultura e al pensiero critico per i giovani dell'Aquila.

Con l'acquisto di un biglietto, si regalerà automaticamente un altro biglietto a una studentessa o uno studente locale, consentendo a 50 giovani di partecipare gratuitamente a questo evento dirompente.

"Con questa iniziativa - spiegano gli organizzatori - Tedx L'Aquila mira a superare le sfide attuali, spronando la comunità a unirsi in un gesto di sostegno reciproco e di crescita collettiva anche nella direzione di affermarsi nel panorama nazionale come capitale culturale. Attraverso la condivisione di esperienze e conoscenze, si intende infondere coraggio, stimolare la curiosità e alimentare la cultura dell'innovazione tra i partecipanti".

"Aderendo a questa attività - si legge ancora nella nota degli organizzatori - si contribuirà a creare un domani più luminoso per i giovani dell'Aquila, dimostrando l'importanza di investire nelle menti che plasmeranno il futuro. Insieme, possiamo trasformare la "Crisis" in un'opportunità per crescere, apprendere e ispirarci reciprocamente verso nuovi orizzonti.

Maggiori informazioni sui canali social di Tedx L'Aquila e su www.tedxlaquila.com



Riproduzione riservata © Copyright ANSA