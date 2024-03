Resistenza:Il Sentiero della libertà, 22esima edizione ad aprile

Si svolgerà nei giorni 26, 27 e 28 aprile 2024 la XXII edizione della Marcia Internazionale Il Sentiero della Libertà, per ripercorrere "il cammino che porta da Sulmona a Casoli. Lo stesso percorso da migliaia di prigionieri alleati, partigiani e antifascisti, militari italiani che volevano raggiungere l'ottava armata al comando del generale Montgomery".

Una traversata difficile che fece anche il presidente Carlo Azeglio Ciampi, come risulta dal suo diario e dalla sua presenza all'inaugurazione della prima edizione della Marcia, avvenuta il 17 maggio 2001, alla presenza di numerosi ex prigionieri alleati. Per "coinvolgere e stimolare ulteriore conoscenza da parte degli studenti" torna anche il concorso sulla resistenza umanitaria intitolato a Roberto Cicerone. Nel ricordo di uno dei capi dell'organizzazione che aiutò i prigionieri alleati in fuga dal campo di concentramento di Fonte D'Amore, il concorso organizzato dall'associazione Il Sentiero della Libertà vedrà il prossimo 15 marzo presso l'archivio di Stato in via S. Antonio a Sulmona alle ore 15.30 la cerimonia di premiazione in occasione del VI Convegno sulla Resistenza Umanitaria.



