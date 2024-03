In fiamme officina a Tornimparte, vigili del fuoco in azione

Squadre dei vigili del fuoco al lavoro nel primpo pomeriggio per domare un incendio che oggi ha interessato una baracca e un'officina nella frazione di Palombaia di Tornimparte (L'Aquila). A darne notizia è la stessa amministrazione comunale del paese alle porte dell'Aquila che, in una nota pubblica, ha chiesto di evitare di avvicinarsi per non intralciare il lavoro di messa in sicurezza della zona. Non risultano feriti, ma è stato richiesto anche l'intervento di più mezzi autobotte per evitare il propagarsi delle fiamme, specie all'interno dell'officina dove era presente una bombola di gas.

La situazione è tornata sotto controllo dopo le 15. Dunque sono partite le operazioni di bonifica.



