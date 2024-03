Biondi, Marsilio confermato grazie a coalizione a trazione FdI

"Con la coalizione di centrodestra a trazione Fratelli d'Italia, l'Abruzzo è finalmente uscito dall'isolamento cui era stato relegato dai governi precedenti ottenendo risultati mai raggiunti prima". Lo ha detto il sindaco dell'Aquila e responsabile del Dipartimento delle Autonomie Locali di FdI, Pierluigi Biondi nel commentare la riconferma di Marco Marsilio come presidente della Regione Abruzzo.

"È la prima volta che in Abruzzo in trenta anni - ha sottolineato - una amministrazione regionale viene riconfermata al secondo mandato. Un risultato che premia e conferma il buongoverno del presidente con il 54 per cento delle preferenze e nove punti di vantaggio rispetto al candidato contendente".

Un risultato che, per Biondi, è "frutto di un lavoro congiunto tra Governo centrale, Comune dell'Aquila e parlamentari di maggioranza, una filiera che ha saputo riconquistare credibilità nei confronti della gente e ridare fiducia all'elettorato. Quella del centrodestra - ha detto ancora - è stata una campagna elettorale di contenuti contrapposta al solito atteggiamento denigratorio del centrosinistra che, evidentemente a corto di argomenti e di consensi, ha tentato di mistificare l'operato della giunta di centrodestra, tirando in ballo tematiche inesistenti".

"Sono orgoglioso - ha concluso - della fiducia ottenuta e dell'opportunità per il nostro territorio di proseguire il percorso di crescita intrapreso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA