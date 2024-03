Regionali Abruzzo, Marsilio: 'Violato il silenzio elettorale, io calunniato da Travaglio'. Sui social critiche al candidato

"Clamorosa e vergognosa violazione del silenzio elettorale sul canale 'Nove'." La segnala con una nota, nel giorno del voto per le regionali, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ricandidato dal centrodestra. "È andato in onda ieri sera, durante la trasmissione 'Accordi & Disaccordi' condotta da Luca Sommi - dichiara - un comizio condito di calunnie di Marco Travaglio, seguito a ruota dal giornalista Andrea Scanzi. In particolare Travaglio, noto diffamatore seriale più volte condannato per questo reato, mi ha calunniato descrivendomi, insieme a mia moglie, come indagato e condannato in primo grado per un reato che non ho mai commesso e per il quale non sono mai stato né indagato né tantomeno condannato". "Non si è mai assistito a una cosa del genere in occasione di una tornata elettorale, a otto ore dall'apertura dei seggi. Ho già dato mandato al mio legale - prosegue Marsilio - per tutelare me e la mia consorte in sede sia penale sia civile (oltre che segnalare all'Agcom la violazione del silenzio elettorale). Solo pochi giorni fa avevo smentito questa notizia falsa e diffamatoria già pubblicata dal quotidiano 'la Notizia' e diffusa da giorni sui social, ma evidentemente per Travaglio - conclude Marsilio - ha più valore il clamore mediatico che il rispetto della verità e della dignità delle persone".

"È una vergogna che in silenzio elettorale qualcuno mi fa una trasmissione in contumacia diffondendo calunnie. Io non sono stato mai nemmeno indagato, neanche iscritto nel registro degli indagati, io sono illibato", ha detto Marsilio, dopo essere uscito oggi dalla sezione elettorale di Chieti in cui ha votato, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla trasmissione "Accordi & Disaccordi". "Non ho mai avuto un processo per ragioni amministrative o politiche o per reati di alcun genere, mai, mai. E si è fatta la campagna elettorale raccontando che io sono stato addirittura condannato. O che sono stato candidato nel 2013 mentre, udite udite, che vergogna, ero indagato. Travaglio pagherà, ci vediamo in Tribunale con Travaglio", ha aggiunto Marsilio il quale, rispondendo ancora a una domanda dei giornalisti ha concluso: "Questa campagna elettorale si è avvelenata quando qualcuno ha sentito il sangue della preda".

Critiche da parte degli utenti dei social al presidente uscente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ricandidato dal centrodestra, colpevole, secondo alcuni, di aver violato, nel giorno del voto, il silenzio elettorale nel suo post in cui critica Marco Travaglio per la "clamorosa e vergognosa violazione del silenzio elettorale sul canale 'Nove'", dopo la trasmissione 'Accordi & Disaccordi' andata in onda ieri sera. Il post è accompagnato da una foto della campagna elettorale di Marsilio, scattata durante il comizio che si è svolto a Pescara nei giorni scorsi. "Intanto questa presunta violazione del silenzio elettorale da parte di Travaglio ha permesso a lei, presidente, di violarlo a sua volta. Lo ringrazi piuttosto", scrive in un commento la senatrice M5s Gabriella Di Girolamo. "E se la denuncia della violazione del silenzio elettorale fosse essa stessa la violazione del silenzio elettorale?", si chiede un utente in un altro commento. "Tolga la foto propagandistica, Pres. Marsilio. Anche la sua è violazione del silenzio elettorale", scrive un altro cittadino. Numerosi i commenti dello stesso tenore, ma non mancano quelli a sostegno di Marsilio e quelli critici nei confronti di Travaglio. Più in generale, se i candidati sul web stanno rispettando il silenzio elettorale, in tanti condividono le foto ai seggi, invitando i cittadini ad andare a votare. A partire dallo stesso Marsilio, che scrive: "L'esercizio del voto è un atto di libertà e partecipazione. È l'unico modo di poter contribuire alla costruzione del futuro della società a cui si appartiene, ma anche di se stessi. Fatelo tutti, liberamente, con coscienza e consapevolezza. Buona domenica". Anche il candidato presidente del campo largo, Luciano D'Amico, postando la foto alle urne, afferma che "oggi deve vincere soprattutto la democrazia. Andate a votare, è un diritto che i nostri padri e le nostre madri hanno conquistato per noi".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA