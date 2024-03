L'Aquila, festa al parco del Castello con la staffeta 4x3

Una festa di sport e goliardia ha accompagnato la domenica delle elezioni regionali nel capoluogo abruzzese, con la staffetta 4x3.

Una gara non competitiva, inserita nel cartellone "L'Aquila cresce con lo sport" che si svolge tra i sentieri del parco del Castello con squadre composte da quattro frazionisti di cui almeno una donna. Circa tre i chilometri da percorrere per ciascuno dei concorrenti.

Per regolamento, al fine di rendere la competizione più equilibrata, in ciascuna squadra ha dovuto garantire la presenza di un over 50. Il nome di ciascuna formazione era chiamato a rappresentare un borgo, un quartiere o una frazione dell'Aquilano.

A vincere, una delle formazioni allestite da Avezzano Usa Sport con Daniela Leonardi, Mohamed Iamiri, Mirko Fantozzi, Gabriele Piccoli. Secondo posto alla formazione di Sassa con Francesca Pesce, Luca Costantini, Edoardo Carrozzi, Alessio Santarelli. Medaglia di bronzo alla formazione della Stracittadina di Avezzano rappresentata da Virginia Petrei, Daniele Vulpiani, Biniyam Adugna, Abramo Achatibi, quindi San Giacomo (Claudia Gabrielli, Massimiliano Olla, Roberto Manzolini, Giampiero Tartaglia) e Navelli (Francesca Casse, Gianni Barone, Giacomo Larcise, Fabrizio Dell'Isola). Una festa anche per i più piccoli, grazie alle prove giovanili (82 i partecipanti) che hanno visto il coordinamento di Marzio Iacobucci. Questi i primi classificati. Pulcini: Anna Pezzopane, Simone Luciani; Esordienti: F5 Siria Palumbo, M5 Luis Panza; F8 Sara Spaziani, M8 Leonardo Marrocco, F10 Luna Adugna, M10 Simone Chilante; Ragazzi: Camilla Oliva, Massimo Iacobucci; Cadetti Matteo Di Nino. La staffetta si pone idealmente come gara pilota per la stagione 2024, anche in riferimento alla seconda edizione del circuito "Corri il Contado". "L'obiettivo", ha ricordato Valter Paro, presidente della società ospitante, Atletica Abruzzo L'Aquila, "è quello di riunire tutte le realtà podistiche presenti nel nostro territorio: Scoppito, Villa Sant'Angelo, San Demetrio, Collebrincioni, Tornimparte, Terranera, Rocca di Cambio.



