Ubriaco guida contromano sull'A24, patente ritirata

Guidava contromano sull'autostrada A24 e quando gli agenti della Polizia Stradale lo hanno fermato hanno scoperto che era ubriaco, con tasso alcolemico cinque volte oltre il limite consentito. E' accaduto nella notte, poco prima delle 2, quando la Sala operativa della Stradale ha ricevuto la telefonata di un automobilista che segnalava un'autovettura contromano sull'A24 all'altezza del casello L'Aquila-Est, in direzione Roma. Gli operatori della sottosezione Stradale L'Aquila Ovest hanno quindi raggiunto il luogo della segnalazione dove hanno trovato l'auto ferma in corsia di emergenza.

Gli agenti hanno subito identificato il conducente, un giovane residente nel capoluogo abruzzese e, poiché presentava i caratteristici sintomi legati all'assunzione di alcol, l'hanno sottoposto all'alcoltest. La patente gli è stata ritirata e il mezzo è stato affidato alla ditta incaricata del soccorso in autostrada.



