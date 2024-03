Marelli Sulmona: sindacati 'aleggia spettro Crevalcore'

"Ad oggi non ci sono all'orizzonte nuove lavorazioni che assicurino futuro allo stabilimento peligno. Lo spettro di quello che è accaduto allo stabilimento di Crevalcore aleggia sulle nostre teste, con la consapevolezza che il nostro territorio dal punto di vista dell'attrattività industriale non è esattamente paragonabile ad altri". Lo scrivono in una nota le sigle sindacali Fim, Fiom, Uilm, Uglm territoriali Rsu dello stabilimento peligno, preoccupate per quanto emerso dall'incontro nazionale di aggiornamento sulle prospettive per tutti gli stabilimenti Marelli sul territorio nazionale. Nei prossimi giorni si svolgeranno assemblee con i lavoratori della fabbrica peligna per illustrare il piano industriale e fare il punto della situazione. L'appello è per le forze politiche in campo, nell'ultimo giorno di campagna elettorale. "Se da un lato ci aspettiamo che l'azienda si sforzi di trovare soluzioni e di superare la condizione di monocommittenza non più sostenibile, dall'altro chiediamo alle istituzioni e in particolare alla Regione Abruzzo, finora del tutto assente, di essere al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della Marelli di Sulmona per affrontare con concretezza questa difficilissima situazione"- incalzano le organizzazioni sindacali ricordando che le commesse con Stellantis del Ducato sono state confermate solo fino al 2028 ed è sfumata la possibilità di acquisire la piattaforma large, con lo spettro degli ammortizzatori sociali dal prossimo mese di giugno. Perché se è vero che i" volumi produttivi per il Ducato continuano a risentire del picco positivo degli ultimi mesi del 2023 - concludono - a partire da giugno 2024 potrebbero subire una flessione".



