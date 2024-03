Cade da sei metri mentre sale sulla scala, ferito operaio 28enne

Incidente a Casoli (Chieti), in località Guarenna, dove un operaio 28enne di un'azienda che svolge lavori per l'Enel è rimasto gravemente ferito precipitando da una scala da un'altezza di 6 metri e mezzo.

Nella caduta il giovane ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in eliambulanza, in codice rosso, all'ospedale di Pescara. Dai primi rilievi effettuati dai carabinieri di Casoli, coordinati dal maggiore Fabio Vittorini, comandante della compagnia di Lanciano, sembra che l'operaio stesse salendo sulla scala per un intervento sui cavi dell'alta tensione sulla parete di un'abitazione, quando ha perso l'equilibrio e si è sbilanciato lateralmente. Con lui è caduta anche la scala.

Insieme ai soccorsi, che sono stati tempestivi, sul posto sono giunti anche gli ispettori del lavoro della Asl.



