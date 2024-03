8 marzo: Secinaro riapre lo sportello per le donne

"Sarà aperto due volte a settimana e accoglierà tutte le donne che hanno bisogno di aiuto, supporto, consiglio, accoglienza". Si tratta dello sportello "spazio donna" che riapre a Secinaro, in valle subequana, dopo la lunga pausa della pandemia. Lo sportello, aperto dalla comunità montana sirentina e da Liberadiosa Sulmona, si occupa di consulenze per l'accesso ai servizi sociali, sulla maternità, l'accoglienza, la sessualità, il sostegno psicologico, l'adolescenza e la menopausa. Senza dimenticare le iniziative "di formazione e sostegno, nonché di sensibilizzazione e prevenzione della violenza sulle donne". Nel corso del 2023 sono stati 11 i provvedimenti adottati dal tribunale di Sulmona per contrastare la violenza di genere: 8 divieti di avvicinamento e 3 arresti. Sono state inoltre 50 le cause di sopravvenienza legate al fenomeno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA