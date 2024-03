Wwf, da Regione fondi per caccia, nulla a Centro Recupero Fauna

Con la pubblicazione sul Bollettino Regionale delle Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024) sono stati pubblicati gli elenchi di enti e associazioni che hanno ottenuto un contributo a fondo perduto. "Spiccano tra queste associazioni quelle venatorie - fa sapere in una nota il Wwf Abruzzo - che complessivamente hanno ricevuto ben 115.000 euro", mentre "le provvidenze annuali per il Centro Recupero Fauna Selvatica sono pari a zero, nonostante due normative regionali ne prevedano il finanziamento annuale".

"Queste le prebende alle associazioni venatorie abruzzesi - elenca il Wwf - Associazione Nazionale Libera Caccia, sezione provinciale L'Aquila euro 10.000; Associazione Italcaccia, sezione provinciale di Pescara euro 5.000; Federazione Italiana della Caccia, sezione provinciale di Chieti euro 100.000. Le motivazioni dei contributi sono diverse - prosegue la nota - Si va da contributo straordinario per le spese di funzionamento per Liberacaccia al contributo per le attività associative e le spese di funzionamento per Italcaccia fino al contributo per acquisto e ristrutturazione di una sede e di veicoli per vigilanza e attrezzature per Federcaccia".

"Quello che sconcerta - sottolinea la delegata del Wwf Abruzzo Filomena Ricci - è che il governo regionale ha deciso di finanziare con danaro pubblico Associazioni che nascono per tutelare gli interessi dei cacciatori e sicuramente non quelli della comunità intera, come l'ambiente e la fauna, a scapito di altri enti pubblici come il benemerito Centro Recupero della Fauna Selvatica (Cras) di Pescara che da anni è l'unico riferimento per l'Abruzzo per il soccorso e il recupero degli animali protetti".

In Abruzzo manca, ricorda ancora il Wwf, una rete che organizzi il primo intervento, la raccolta, il trasporto e la consegna di animali feriti o in difficoltà al Centro Recupero Fauna Selvatica. "Tutto questo - conclude Ricci - avviene nonostante l'opinione pubblica e la giurisprudenza abbiano acclarato che l'interesse alla caccia non debba prevalere rispetto all'esigenza della tutela della fauna selvatica".





