Salvini, ecco fondi per viadotto Sente tra Molise e Abruzzo

"Ogni promessa è debito e oggi, come promesso, è stato firmato l'accordo fra Provincia di Isernia ed Anas, per la ripartenza dei lavori del viadotto Sente, per collegare Abruzzo e Molise, e ci sono a disposizione, come prima tranche, 9 milioni di euro. Ringrazio Anas e sono orgoglioso di questa squadra di amministratori, di rappresentanti autorevoli e attenti ai territori come la nostra Sabrina Bocchino".

Ad annunciarlo oggi, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, leader della Lega, al fianco di Sabrina Bocchino, consigliere regionale uscente, e ricandidata alle regionali del 10 marzo nel collegio provinciale di Chieti, e al presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, sindaco di Agnone, e all'assessore ai Lavori Pubblici della Regione Molise, Michele Marone.

Nella nota si parla di "buona notizia che riguarda il viadotto del Sente, tra i più alti e importanti d'Italia, con i suoi 185 metri di altezza e 1200 metri di lunghezza con campate di 200 metri, realizzato tra il 1974 e il 1977, in acciaio e calcestruzzo, sulla linea di confine tra Abruzzo e Molise, tra il territorio di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, e Belmonte del Sannio, in provincia di Isernia. Il ponte è però chiuso dal 2018 perché inagibile, e si attendeva da tempo l'avvio del primo lotto dei lavori di messa in sicurezza, dal valore di 9 milioni di euro, con la firma di una convenzione tra Provincia e Anas. Un lavoro complessivamente stimato in 50 milioni di euro".



