Marsilio,Schlein senza argomenti,insulta perché sono nato a Roma

"Ho capito Elly, non hai argomenti, continua a insultarmi perché sono nato a Roma. Per il resto, vatt'a durmì?". Con una frase in dialetto abruzzese rivolta alla leader del Pd, Elly Schlein, il presidente uscente della Regione Abruzzo Marco Marsilio conclude un video diffuso questa mattina, dopo che "sotto casa a Pescara - racconta lui stesso, ricandidato dal centrodestra alle elezioni di domenica prossima, ha trovato - le telecamere che, in diretta, dovevano sfatare la leggenda nera che io non viva in Abruzzo. E' il frutto avvelenato - dichiara - di una campagna sotterranea diventata nazionale, con i leader del centrosinistra e dei grillini che vengono in Abruzzo con questa accusa, razzistella e vagamente discriminatoria, per cui, essendo nato a Roma, pur se da famiglia abruzzese da sette generazioni, non potrei essere titolato a governare l'Abruzzo".



