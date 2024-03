Lollobrigida, con dossier a rischio le libertà democratiche

"Il rischio, quando ci sono situazioni di questa natura, è un rischio per le libertà democratiche perché esistono possibilità di raccogliere informazioni in maniera trasparente. Anzi devo dire che le istituzioni pubbliche devono essere il più disposte possibile a far sapere anche che cosa fanno e che cosa svolgono". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, oggi all'Aquila, a margine del Consiglio comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria ai Carabinieri Forestali.

"L'uso distorto però di questo modello che sembra esserci dietro questo meccanismo è un problema, non solo per i politici coinvolti, io, personalmente, non sono da questo punto di vista preoccupato, ma per tutti i cittadini italiani".

"Se c'è gente - ha continuato il ministro - che viene controllata da uomini che portano la divisa e quindi da persone che dovrebbero garantire la legalità e forse c'è qualcuno che ha progettato questo disegno o qualcuno che addirittura se n'è approfittato economicamente, si parla di giornali, di giornalisti, questo preoccupa molto. Io credo che l'etica professionale dovrebbe evitare anche di approfittarsi di reati".





