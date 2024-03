Furti nelle scuole a Montesilvano, Cc recuperano tablet e pc

I carabinieri di Montesilvano hanno recuperato i tablet e i pc rubati nei giorni scorsi nelle scuole locali 'Di Blasio' (Primaria), 'De Zelis' (Infanzia) e 'Alessandrini' (istituto tecnico), individuando e denunciando il responsabile con l'accusa di furto aggravato.

I militari sono riusciti a scoprire l'identità del ladro grazie alle immagini dal sistema di videosorveglianza: la scorsa notte l'uomo, un 34enne italiano con precedenti di polizia, è stato rintracciato mentre era in procinto di compiere altri colpi. L'uomo era già gravato da un provvedimento restrittivo poiché indagato per altri furti, nonché sottoposto al provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Montesilvano emesso dal Questore di Pescara lo scorso 5 febbraio su proposta proprio dei carabinieri di Montesilvano.

Nel corso delle indagini i militari hanno anche scoperto che la refurtiva era stata già 'piazzata', ma sono riusciti ad individuare il ricettatore, un 52enne straniero, con precedenti di polizia, trovandolo in possesso di sette tablet degli otto rubati dalla primaria 'Di Blasio' e due dei computer portatili provento di furto nei restanti istituti. Il materiale scolastico sarà consegnato ai dirigenti scolastici; le indagini proseguono per recuperare una lavagna interattiva multimediale e un tablet.





