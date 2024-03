Doppio appuntamento di musica classica all'Aquila e ad Atri

Doppio appuntamento con la musica Continua per la 49/a Stagione dell'Istituzione Sinfonica abruzzese con due produzioni diverse a L'Aquila e Atri (Teramo).

Sabato 9 marzo, alle ore 18, al Ridotto del Teatro Comunale 'Antonellini' dell'Aquila è in programma 'Queen Project Bohemian Fantasy for piano e Orchestra: sul palco l'Orchestra ICO 'Suoni del Sud' con la direzione di Marco Moresco e, al pianoforte, Giuseppe Andaloro, che firma tutti gli arrangiamenti dei brani in scaletta.

Domenica 10 marzo alle 17, al Teatro Comunale di Atri, si esibiranno i Cameristi dell'ISA, ensemble formato da nove professori dell'Orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, con la partecipazione del violinista dalla carriera internazionale Ettore Pellegrino, Direttore Artistico ISA.

'Queen Project Bohemian Fantasy for piano' e 'Orchestra Concerto rock-sinfonico sulle musiche dei Queen', sarà un'occasione per riascoltare, in chiave sinfonica i capisaldi dell'epopea Queen.

Il concerto vede la straordinaria partecipazione, in veste di solista, di Giuseppe Andaloro, fuoriclasse del pianoforte a cui si devono anche gli arrangiamenti orchestrali. I Cameristi dell'ISA ad Atri proporranno un programma dedicato a capolavori di Mozart e Beethoven.

In programma il Quintetto il la maggiore per clarinetto e quartetto d'archi K. 581 di Wolfgang Amadeus Mozart e il Settimino in mi bemolle Maggiore op. 20 di Ludwig van Beethoven.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA