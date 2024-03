8 marzo, proiezioni in streaming per le scuole dell'Aquilano

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, l'Istituto cinematografico dell'Aquila 'La Lanterna Magica' Ets propone alcune proiezioni rivolte agli istituti scolastici della provincia dell'Aquila.

In streaming saranno divulgati due film distinti per fasce d'età accompagnati dall'intervento di Martina Orlando, docente di Cinema e restauratrice cinematografica: un approfondimento basato sul contenuto del film, sul genere e sull'importanza della riflessione per le generazioni future attraverso il linguaggio cinematografico.

Alle scuole primarie e alle scuole medie è dedicato il film d'animazione 'I racconti di Parvana' di Nora Twomey (Canada, 2017). Parvana è una bambina che vuole salvare suo padre, imprigionato dai talebani perché insegna a sua figlia a leggere e a scrivere. Nel regno oscuro dei fondamentalisti islamici afghani, Parvana taglia i suoi lunghi capelli e indossa gli abiti di un ragazzo per passare inosservata, mantenere la sua famiglia e ritrovare suo padre.

Le superiori potranno vedere il film Roma ore 11 di Giuseppe De Santis (Italia/Francia, 1952). Ispirato ad un tragico fatto di cronaca avvenuto a Roma, in Via Savoia. Nel 1951, un paio di centinaia di ragazze si misero in fila per aggiudicarsi un posto da dattilografa che un ragioniere aveva bandito tramite un annuncio pubblicitario. La ressa lungo le scale della palazzina e qualche piccolo tafferuglio determinarono il cedimento della ringhiera, con rottura dei gradini e crollo dell'intera scala.

Ci scappò anche il morto.

L'iniziativa è stata promossa in tutte le sedi scolastiche provinciali grazie alla collaborazione dell'Ufficio scolastico provinciale dell'Abruzzo.

Sui canali social e sulla pagina web dell'Istituto cinematografico www.istitutocinematografico.org sono disponibili i link per accedere a tutte le proiezioni.



