Vendola, eco-vandalo Marsilio bocciato da Mic su Borsacchio

"L'eco-vandalo Marsilio è stato bocciato perfino dallo stesso Ministero della Cultura che proprio oggi ha espresso un parere contrario alla devastazione di una delle più preziose ricchezze naturali dell'Abruzzo.

L'Alleanza Verdi/Sinistra Italiana aveva già protestato in Parlamento contro lo scempio ambientale voluto dal proconsole romano Marsilio". Nicki Vendola, accompagnato dai dirigenti locali e dai candidati della lista Abruzzo Progressista e Solidale ha visitato l'Area Marina Protetta Torre del Cerrano a Pineto per ribadire la centralità dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale come motori per un'altra economia possibile e per sostenere la battaglia comune in difesa della vicina Riserva naturale del Borsacchio di Roseto.

"L'Abruzzo migliore è questo - ha aggiunto Vendola - quello della difesa dei parchi, del territorio in generale e di una idea di sviluppo moderna ed eco-compatibile che il candidato D'Amico interpreta al meglio con la sua coalizione di forze civiche e progressiste".



