Taglio al Borsacchio, Sottanelli (Azione), Mic boccia Marsilio

"Anche il ministero della Cultura boccia Marsilio sulla riperimetrazione della Riserva del Borsacchio, che prevedeva la riduzione da 1.100 ettari a soli 24,7 ettari. La Regione Abruzzo aveva deciso di cancellare la riserva, il governo non ha potuto che dire no a questo scempio nella forma e nella sostanza". Lo dichiara, in una nota, il deputato abruzzese di Azione Giulio Sottanelli. La Riserva Naturale, dalle colline alla costa nel territorio di Roseto degli Abruzzi (Teramo), era stata ridotta a 24 ettari, dai mille originari, con un emendamento alla legge regionale di bilancio, firmato da cinque consiglieri della maggioranza di centrodestra, approvato in piena notte nella seduta del Consiglio regionale il 29 dicembre scorso.

"L'ufficio legislativo del Mic - scrive ancora Sottanelli - evidenzia tutti i vizi di una delibera sconcertante, per la riserva, per la tutela dell'ambiente, per tutto il territorio.

Tutto quello che avevamo denunciato da subito. Una decisione calata dall'alto, senza alcuna relazione tecnico-scientifica, senza mai coinvolgere gli Enti locali. Per Marsilio si tratta di una stroncatura netta, a conferma di quanto poco il governatore uscente conosca l'Abruzzo e si interessi del territorio. Cose che gli elettori hanno capito bene, dopo cinque anni di pessimo governo regionale".

Rincara la dose il consigliere regionale Pd Dino Pepe: "Siamo di fronte a una bocciatura eclatante, che certifica l'inadeguatezza del governo regionale a guida Marsilio. È una nota netta, senza possibilità di appello, che rafforza quanto avevamo già prontamente contestato l'indomani del voto: la riperimetrazione del Borsacchio è illegittima, come già avvenuto con il Parco Sirente-Velino, poiché manca ogni tipo di coinvolgimento dei territori, delle istituzioni locali e delle associazioni. Non sono bastate le quasi 30000 firme raccolte dai cittadini e dalle associazioni; non è bastata la richiesta dell'opposizione di rivedere il provvedimento e tornare alla perimetrazione originale della riserva; ora il presidente Marsilio non vorrà fare orecchie da mercante davanti a una nota ufficiale di un ministero guidato da esponenti della sua stessa maggioranza".



