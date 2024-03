Musica, all'Aquila Amara, trio jazz e quintetto d'archi

Amara, cantautrice fra le più originali del panorama della canzone italiana arriva all'Aquila con un trio jazz e un quintetto d'archi in "Amara Terra Mia", giovedì 7 marzo ore 21, all'Auditorium del Parco, nel cartellone della Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli". Un progetto musicale inedito che nasce dalla collaborazione con la pianista e compositrice abruzzese Paola Crisigiovanni. "Il jazz incontra la canzone d'autore", ovvero il desiderio di rielaborare e contaminare celebri canzoni d'autore con le sonorità evocative del jazz, citazioni classiche e della musica popolare italiana.

Le canzoni d'autore protagoniste del concerto si arricchiscono di raffinate rielaborazioni pianistiche di Paola Crisigiovanni, che cura anche gli arrangiamenti e le orchestrazioni e la straordinaria voce di Amara le interpreta. In programma capolavori immortali di De André, Battisti, Modugno, Paoli, Tenco, ma anche la popolare Gabriella Ferri, fino ai brani di successo che la stessa Amara ha scritto per altre cantanti come "Che sia benedetta" e "Il peso del coraggio" portati al successo da Fiorella Mannoia. Insieme alle artiste sul palco due musicisti jazz che collaborano con artisti internazionali e in band di famosi cantanti: il bassista Gabriele Pesaresi e il batterista Fabio Colella. La parte strumentale è affidata ad un quintetto d'archi di musiciste e musicisti tutti legati per formazione ed esperienze al Conservatorio di Musica "A. Casella" dell'Aquila e alla stessa Società Aquilana dei Concerti "B.

Barattelli": le violiniste Beatrice Ciofani e Chiara Santucci, il violista Claudio Moroni, la violoncellista Sara Ciancone e il contrabbassista Giovanni D'Eramo.



