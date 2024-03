Maltempo, violenti temporali e grandine in Abruzzo

Violenti temporali e grandinate hanno interessato la fascia costiera dell'Abruzzo nel primo pomeriggio, tra le 13 e le 14. Su Pescara, oltre alla pioggia, si è abbattuta un'intensa grandinata che in parte ha colpito anche il raccordo autostradale-asse attrezzato fino a Chieti. La zona del centro di Pescara si è rapidamente imbiancata; in città si registrano anche alcuni allagamenti. Intensa grandinata anche a Teramo, che è stata ricoperta da una coltre bianca, simile a una nevicata. Al momento non risultano danni o disagi particolari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA