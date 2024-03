Borsacchio: Febbo,Pepe si tranquillizzi, resterà a 24 ettari

"Prima di lanciarsi in certe frettolose affermazioni il consigliere Pepe farebbe bene a spiegare come mai, nel corso della votazione sulla riperimetrazione del Borsacchio, ha cambiato il suo voto da contrario a astenuto e perché i suoi colleghi di partito avevano abbandonato l'Aula. In attesa di una sua precisione a riguardo, voglio tranquillizzarlo perché non c'è stata nessuna bocciatura ma al momento ci troviamo di fronte a una interlocuzione aperta dal Ministero della Cultura - Beni Culturali con la Regione, come spesso avviene. A questo proposito è bene precisare che non si tratta di una iniziativa del Ministero dell'Ambiente.

Quindi è del tutto evidente che tutte le illazioni e i falsi allarmi lanciati dalle cosiddette associazioni ambientaliste, seguite a ruota pappagallescamente da Pd e 5stelle, non hanno trovato nessun riscontro. Quanto evidenziato dal Ministero della Cultura è aderente a quello che ho sempre sostenuto: c'è la necessità di un vincolo paesaggistico a tutela degli indiscussi e pregevoli valori. Quindi si dovrà arrivare a una legge che applichi il vincolo su quell'area mentre resta ferma la valorizzazione naturalistica della sola zona interessata dalla nidificazione del fratino e della tartaruga caretta caretta e dalla vegetazione che colonizza le spiagge marine. Stia tranquillo il collega Pepe perché all'ordine del giorno del primo Consiglio regionale utile porteremo la norma per il vincolo paesaggistico così come avevamo ampiamente anticipato.

La Riserva è e resterà di 24 ettari come originariamente era stata programmata". Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA