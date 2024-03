Aism, commercianti aquilani rilanciano la 'Gardensia'

Anche i commercianti aquilani - dai responsabili dei centri commerciali ai titolari delle attività nel centro storico rilanciano - 'Gardensia', l'iniziativa di Aism per la raccolta di fondi contro la sclerosi multipla. La manifestazione, che si svolge sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, cerca di coinvolgere quante più persone possibile attraverso la vendita di piante di gardenia, di ortensia o entrambe. Un gesto che va oltre la bellezza dei fiori, sostenendo la ricerca scientifica, l'unica arma oggi per sconfiggere la sclerosi multipla e le patologie correlate.

L'appuntamento è in programma l'8 marzo, in occasione della Festa della Donna e il 9 e 10 marzo. Un invito, lanciato in 5mila piazze, a donare e a diffondere speranza per un futuro oltre la malattia, che coinvolge non solo chi ne è colpito, ma l'intera famiglia.

"Abbiamo cercato di coinvolgere quante più attività possibili, a partire dal centro - spiega uno dei commercianti coinvolti all'Aquila - ci teniamo alla riuscita di questa iniziativa". La donazione minima è di 15 euro. Tra i testimonial dell'iniziativa, l'attrice e conduttrice televisiva, Chiara Francini.



