Natura e storia, pedalando fra trabocchi e 'linea della Pace'

Collegare la 'Via Verde' della Costa dei Trabocchi con l'Abruzzo interno, creando un itinerario di 200 km di percorso ciclabile che comprenda il territorio di Gal Costa dei Trabocchi, Gal Maiella Verde e parte del Parco nazionale della Maiella; e poi in bici dal cimitero militare canadese di Ortona al cimitero britannico di Torino di Sangro, il "Sangro River War Cemetary", per lanciare il progetto della Linea Gustav come "linea della pace". Sono gli obiettivi dell'edizione 2024 di "Art Bike & Run + Wine", appuntamento, dal 17 al 19 maggio a Fossacesia Marina (Chieti), che unisce sport e vino nella cornice della Costa dei Trabocchi, presentato oggi in conferenza stampa a Pescara nella sede della Camera di Commercio Chieti-Pescara. "Si tratta della terza edizione - ha spiegato il vicepresidente vicario della Cciaa, Lido Legnini - che si inserisce nel cartellone della Camera di Commercio e vuole seguire il progetto di destinazione sostenibile, non solo ambientale, ma anche economica e sociale".

"Ci sono tante novità - ha aggiunto il presidente del Gal Costa dei Trabocchi Roberto Di Vincenzo - grazie anche a 500 ragazzi che abbiamo coinvolto per il giorno dell'inaugurazione.

Previsto, inoltre, un cortometraggio realizzato dall'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila". In programma anche la Sunset Run, corsa podistica non agonistica, al tramonto, per chi vuole correre o camminare, con gli amici, in famiglia con i passeggini, accompagnati dalla musica proposta dai conduttori di Radio Delta 1. Alla presentazione hanno partecipato anche il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, e il presidente regionale di Legambiente, Silvia Tauro. "Questa manifestazione aiuta a promuovere il territorio, la destinazione turistica e la via Verde dei Trabocchi - ha detto Menna - a unire sport, arte, enogastronomia, ma soprattutto a proiettare sui mercati globali l'identità sociale, economica e culturale dell'agricoltura teatina attraverso un'agricoltura sostenibile sia in linea con le direttive Fao per un turismo di qualità".



