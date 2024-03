Meloni: 'Sono ottimista per l'Abruzzo, devastante tornare indietro'

"Fermare il lavoro" di Marco Marsilio e del centrodestra in Abruzzo "sarebbe devastante per questo territorio, ma sono ottimista che questo lavoro continueremo a farlo insieme", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla camera di commercio di Teramo a un evento elettorale con il governatore Marco Marsilio, ricandidato alle regionali di domenica. "Io ho da tempo investito sulla sfida dell'Abruzzo, essendo io eletta qui alle brutte mi cacciate, avete un maggiore appiglio, ma dimostra ancora una volta quante attenzione dedichiamo a questa crocevia della nostra nazione".

Poi ancora: "La ferrovia Roma-Pescara era uno dei problemi che noi abbiamo ereditato, era inserita nel Pnrr ma con quei tempi non si sarebbe potuta realizzare: il governo l'ha stralciata e ha trovato il finanziamento fuori dal Pnrr, al Cipess abbiamo trovato i fondi per mettere in sicurezza la ferrovia, che rimane uno dei grandi temi di questa regione".

"Effetto Sardegna? Lo dobbiamo ancora vedere perché non abbiano visto come è andata a finire. Ma sono molto ottimista per l'Abruzzo", ha detto poi Meloni a margine del suo intervento alla Camera di Commercio a Teramo. Quando chiedono alla Premier un commento sulle affermazioni del 'Campo largo' sicuro di vincere, lei risponde "Contenti per loro. Non mi piace parlare degli altri, in campagna elettorale mi piace parlare di quello che si è fatto e penso che il lavoro di Marsilio in questi cinque anni sia ben dimostrato. E' una regione che in un periodo di difficoltà ha resistito ala grande, con gente che non chiede assistenza o regali".

