Dal tronco alla scultura, seconda vita per secolare sequoia

Inaugurato questa mattina alla 'Casa della Scuola' di Campobasso il laboratorio dimostrativo dove gli artisti incaricati termineranno le sculture lignee ottenute dai tronchi della vecchia sequoia di piazza Cesare Battisti. Il progetto, voluto dall'amministrazione comunale con il partenariato della Fondazione Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno, prevede la realizzazione di 4 opere scultoree sul tema degli elementi della natura: Acqua, Fuoco, Aria e Terra. Sono state affidate a tre diversi artisti selezionati nei mesi scorsi attraverso un concorso di idee pubblico. "Dopo le prime operazioni di sgrossatura, effettuate nelle scorse settimane - fa sapere l'assessore Simone Cretella - le opere saranno rifinite prima di essere ricollocate in città il prossimo 21 marzo in occasione dell'entrata della primavera". In questa fase i tre scultori, Simone Allione di Aosta, Vanni Macchiagodena di Vasto (Chieti) e Riccardo Pistilli di Firenze, originario della provincia di Campobasso, resteranno a disposizione di quanti vorranno vedere da vicino le opere in fase di ultimazione, nonché conoscere gli artisti, le tecniche di lavorazione e gli strumenti di lavoro. Il laboratorio, aperto anche alle scolaresche cittadine fino a sabato 9 marzo, sarà anche l'occasione per visionare una rassegna di immagini e bozzetti pervenuti al Comune di Campobasso nelle fasi di selezione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA