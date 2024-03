Cartoons On The Bay, al regista John Musker il Pulcinella Award

In oltre quarant'anni di attività nel campo dell'animazione ha firmato capolavori Disney come "La Sirenetta", "Aladdin", "Hercules", fino ai più recenti "La principessa e il ranocchio" e "Oceania", ottenendo due candidature all'Oscar. Al regista e sceneggiatore americano John Musker "Cartoons On The Bay - International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts", promosso da Rai e organizzato da Rai Com con la direzione di Roberto Genovesi, assegnerà il Pulcinella Award alla Carriera nel corso della 28/a edizione che si terrà a Pescara dal 29 maggio al 2 giugno.

Nato a Chicago nel 1953, Musker esordì nel 1981 come animatore in "Red e Toby - Nemiciamici". A "Cartoons on the Bay 2024", dove sarà protagonista di una retrospettiva e di una masterclass, il regista presenterà in anteprima italiana "I'm Hip", suo ultimo lavoro entrato nella shortlist dell'Academy nella categoria Cortometraggi animati.



