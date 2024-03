Abruzzo: Tajani, respiro aria di vittoria, tornerò

"Io respiro aria di vittoria, per la vittoria c'è ancora tanto da lavorare, noi siamo qui proprio per questo, per dare un segno di grande attenzione a questa terra che merita di continuare a essere governata bene, Forza Italia vuole essere protagonista dell'azione di buon governo come lo è stata in questi cinque anni". Lo ha detto il leader nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, oggi a Chieti, a margine di una visita al museo archeologico nazionale Villa Frigerj, parlando delle elezioni regionali in Abruzzo del 10 marzo.

"Come sapete questa una terra che mi sta a cuore, anche perché ho dedicato un po' di tempo della mia vita all'Abruzzo, in modo particolare poi a questa provincia e a quella di Pescara - ha aggiunto Tajani - vedo che c'è la possibilità di raccogliere tanti consensi. Tornerò in Abruzzo a fine settimana ancora per aiutare i candidati di Forza Italia, per sostenere una battaglia, per far tornare Marsilio a fare il presidente della Regione e per allargare i nostri consensi. Sono convinto che la nostra lista otterrà un ottimo risultato".



