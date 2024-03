Statua madonna di Lourdes arriva in Basso Molise

La madonnina di Lourdes arriva in Basso Molise con l'Unitalsi: consegnata dalla Sezione pugliese, approderà nella diocesi di Termoli-Larino il 5 marzo per un tour tra chiese e monasteri fino al 6 marzo quando verrà affidata all'Abruzzo. L'iniziativa territoriale si inserisce nella Peregrinatio Mariae che sta attraversando tutta l'Italia e, in questi giorni, è in Molise.

La statua della vergine arriverà domani alle 11.30 all'Hospice di Larino (Campobasso) dove farà il giro dei reparti. Alle ore 15.30 sarà ad Ururi (Campobasso) dove il Vescovo Mons. De Luca celebrerà una santa messa. Alle ore 19 arriva a San Martino in Pensilis (Campobasso) e alle ore 20.30 sarà a Termoli al Santuario della Madonna delle Grazie.

Mercoledì 6 marzo sarà trasferita ad Opera Serena, la casa di riposo per anziani della città adriatica e alle 11.30 a Montenero di Bisaccia (Campobasso) nella struttura di Villa Santa Maria. Nel primo pomeriggio la consegna all'Unitalsi Abruzzo.

"La presenza della Vergine Immacolata di Lourdes è occasione per promuovere un'autentica devozione mariana, per approfondire il messaggio di Lourdes e per coinvolgere nella preghiera comunità ecclesiali e persone, specialmente quelle ammalate o che vivono in uno stato di disagio" dichiara il Vescovo, Mons.

Gianfranco De Luca.



