Pitbull azzanna cane da caccia e proprietario che lo difende

Un pitbull fugge da un recinto, azzanna un cane da caccia e ne aggredisce il proprietario che tenta di difendere il suo animale. L'uomo è finito in pronto soccorso con lesioni alla mano destra e alla gamba destra, giudicate guaribili in dieci giorni, il cane aggredito è stato sottoposto alle cure dei veterinari. L'episodio è avvenuto a Prezza (L'Aquila), in frazione Campo di Fano. L'uomo, 59enne, stava passeggiando con il suo cane senza guinzaglio quando sulla strada è spuntato il pitbull. La vicenda è stata segnalata al Commissariato di Polizia che ha ritirato il referto medico stilato dal pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona.



