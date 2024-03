Conte, tutti mi parlano della sanità, ma Marsilio dove era?

"Vogliono fare un'indagine sulla gestione sanitaria durante il periodo covid, ma hanno tolto le regioni. Per la maggior parte la gestione è affidata alla regione. Continuano a mettere la testa sotto la sabbia e la polvere sotto il tappeto". Lo ha affermato il leader del M5S, Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento a Sulmona, parlando di sanità territoriale, trascorsi quattro anni dalla pandemia.

"Qui troviamo una sanità disastrata dopo cinque anni di gestione della giunta di centrodestra. Mi dispiace che Marsilio dica che io invento le cose. Io parlo con le persone come dovrebbe far lui da presidente della regione. Ogni persona che incontro mi parla dei problemi della sanità. Ma lui in cinque anni dov'era?"- si chiede Conte.



