Conte a Scanno, selfie con la maestra d'asilo del figlio

"Scusate, ma è il presidente che chiede di fare un selfie". Siparietto di Giuseppe Conte in una fredda piazza di Scanno: a fermare un sorridente ex premier è stata la maestra di suo figlio all'asilo a Roma, Simona Di Rienzo, che Conte non si aspettava di incontrare e che ha salutato con sorpresa.

La maestra per anni ha fatto la pendolare con oltre 100 chilometri in pullman avanti e indietro con la Capitale per andare a lavorare nell'asilo in pieno centro a Piazza di Spagna per insegnare al piccolo Conte.

La maestra imbacuccata, emozionata e sorridente ha posato con orgoglio con Conte di fronte ad una folla che rideva e applaudiva la scena.

Dopo il selfie con la maestra del figlio Conte ha proseguito la visita per Scanno salutando altre decine di persone con foto e strette di mano.



