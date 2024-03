Viabilità: Salvini, svincolo Montorio su A25 si farà

"Lo svincolo autostradale dell'A24 a Montorio al Vomano si farà e sarà inaugurato entro la fine dell'inverno prossimo". Ad annunciarlo, dopo una riunione tenuta stamattina in municipio a Montorio con i vertici di Anas, Strada dei Parchi e amministrazione comunale, è il vice premier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini.

All'incontro, organizzato dal sindaco Fabio Altitonante, era presente anche il Sottosegretario di Stato al Masaf e segretario regionale della Lega Abruzzo, Luigi D'Eramo. "C'è una richiesta da parte di un intero territorio da 30 anni e oggi - sottolinea Salvini - è stato fatto un grande passo in avanti. L'obiettivo che ci siamo prefissi, nel corso della riunione tecnica, è di avere l'autorizzazione entro la primavera, aprire i cantieri entro l'estate per poi inaugurare lo svincolo entro la fine dell'inverno. Questo svincolo - continua Salvini - significherà investimenti, più lavoro e ricchezza per Montorio al Vomano e per tutti i paesi limitrofi. E significherà anche meno tempo perso, meno denaro, meno gasolio e meno inquinamento. Se dopo 30 anni avrò l'onore di accompagnare lo sprint finale di questo progetto, che la comunita' aspetta da tanto tempo, sara' una soddisfazione enorme. Oggi per me e' una bella domenica".





