Salvini, su code A14 ho chiesto ad Aspi criterio e buonsenso

Sulla A14 nel tratto abruzzese da mesi si rinnovano le code chilometriche in entrambe le direzioni per i numerosi cantieri in corso e il ministro Salvini in visita a Montorio per affrontare il tema del previsto nuovo svincolo per il paese sulla A25 conferma di aver chiesto ad Aspi "di usare il buonsenso e il criterio per la gestione dei cantieri. Certo, i cantieri li devi fare, però segnalando bene in galleria, fuori dalla galleria, in prossimità delle carreggiate, soprattutto adesso approssimandosi la bella stagione, la Pasqua e l'estate. Quindi lavorare perché la sicurezza viene prima di tutto, però farlo segnalando bene e creando meno disagi possibili. Ho fatto diverse riunioni con Autostrade per l'Italia se servirà ne farò altre", conclude il ministro



