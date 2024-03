Sede Molise a Bruxelles: Regione, lavoriamo per ripristino

Sulla vicenda della sede della Regione Molise a Bruxelles occupata da alcuni clochard il presidente Francesco Roberti fornisce alcune informazioni aggiuntive e assicura che si sta lavorando per rendere gli uffici di nuovo operativi al più presto. "I 15mila euro stanziati nei giorni scorsi - si legge nella nota di Palazzo Vitale -serviranno per ripristinare gli infissi forzati da ignoti, che si sono introdotti all'interno della struttura. La Regione, inoltre, ha dato mandato, già dal mese di gennaio, a un'impresa italiana che lavora a Bruxelles di effettuare un sopralluogo per avviare tutte le procedure per la ristrutturazione dell'immobile, che necessita di un consolidamento strutturale".

La Regione fa quindi sapere che l'azienda "si è attivata immediatamente e sta valutando alcune opzioni progettuali per permettere all'immobile di tornare a poter ospitare la normale attività lavorativa e di rappresentanza".

Infine la nota conclude: "L'impresa già dal mese di marzo, una volta valutate le diverse opzioni, sarà in grado di iniziare gli interventi per ridare vita alla sede della Regione a Bruxelles". Intanto i dipendenti della Regione Molise, distaccati nella sede di Bruxelles, sono ospitati gratuitamente nella sede della Regione Abruzzo, dove attualmente svolgono la propria attività lavorativa.



