Salvini, A24/A25 per 7 anni stop pedaggi, volere è potere

"In un anno e pochi mesi abbiamo dimostrato che volere è potere. Stiamo mantenendo gli impegni presi. L'autostrada A24 e A25 è tornata sotto una gestione adeguata. È l'unica autostrada italiana che i prossimi sette anni non avrà aumenti di pedaggi neanche per un centesimo di euro. L'obiettivo, al contrario, è quello di arrivare a ragionare di sconti per abruzzesi e pendolari. Investiremo di più sulla manutenzione". Lo ha detto il vice premier, Matteo Salvini, incontrando al cinema Astra di Avezzano, elettori e simpatizzanti della Lega , in vista delle elezioni regionali del prossimo 10 marzo.



