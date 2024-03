"A me interessa che i cantieri si aprano, poi è merito di tutti: con 700 milioni un buon intervento si fa. È l'inizio di un percorso e non la fine. A me interessa che l'intervento si fa". Così il vice premier, Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla 'spartizione' dei meriti, all'interno del governo, per i fondi della Roma-Pescara.



