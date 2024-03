Salva capriolo ferito in mare, attestato a giovane studente

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha consegnato un attestato a Samuel Massa, lo studente di 14 anni dell'Istituto Nautico di Ortona, che una settimana fa, mentre era a pesca in compagnia di un amico sulla via Verde della Costa dei Trabocchi, si è tuffato in mare per salvare un capriolo che, ferito dopo essere stato investito da un'auto sulla Statale Adriatica 16, annaspava dolorante in acqua.

"L'Amministrazione Comunale di Fossacesia a Samuel Massa con stima e riconoscenza per il coraggio e l'altruismo dimostrati nel salvataggio in mare di un capriolo in difficoltà, a testimonianza di grande generosità e altruismo" - è scritto nell'attestato.

Samuel, accompagnato dai genitori Pasqualino Massa e Ottavia Luciani e da alcuni suoi amici, è apparso emozionato nel corso della cerimonia che ha visto la presenza anche della dirigente dell'Istituto Superiore Acciaiuoli-Einaudi di Ortona, Angela Potenza, scuola frequentata dal ragazzo.

"Quel che hai fatto ci dà speranza per un futuro migliore - ha sottolineato Di Giuseppantonio - perché ci sono giovani che sono capaci di fare la differenza, di trasformare la normalità in un gesto unico, di grande sensibilità e di amore. Si nota che grazie ai tuoi genitori, hai avuto una educazione basata sull'importanza dei valori, del rispetto e della consapevolezza che aiutare fa sorridere alla vita. Un grazie anche ai tuoi amici, presenti oggi alla cerimonia, ai tuoi insegnanti e alla dirigente del Nautico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA