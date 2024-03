Bernini, bene connubio tra formazione accademica e artistica

"È importante fare squadra tra Università e alta formazione artistica perché la vera innovazione sta nel connubio tra arte e tecnologia". Lo ha detto all'Aquila il ministro dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini che ha inserito in agenda una visita all'Accademia delle Belle Arti nel capoluogo. "Il ministero che io rappresento - ha detto - ha tre anime: l'Università, la ricerca e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e anche in questo caso ci sono delle eccellenze. In Abruzzo ci sono delle eccellenze nella musica, nel restauro e, tra l'altro, una cosa importante è la connessione tra l'alta formazione artistica e musicale e l'Università. Devo dire - ha concluso - che il rettore Univaq Edoardo Alesse, ma anche i colleghi degli atenei di Chieti-Pescara e Teramo sono stati capaci di fare squadra con l'alta formazione artistica".

Nel pomeriggio, il ministro parteciperà a Navelli (L'Aquila) ad un evento elettorale con Paolo Federico, candidato e sindaco del paese. A seguire Bernini sarà a Pescara, all'Aurum, in Largo Gardone Riviera, con il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri.



