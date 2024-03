Conte,vergogna rifinanziare ferrovia Pescara-Roma vicino al voto

"Io mi sarei vergognato da presidente del Consiglio, a qualche giorno dal voto, a rifinanziare un definanziamento che era stato colpa del Governo". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a proposito del finanziamento del raddoppio della ferrovia Roma Pescara annunciati dal presidente del consiglio, Giorgia Meloni. "Quando hanno definanziato il Pnrr questa linea, la Roma Pescara, Marsilio che cosa ha fatto? Ha subito supinamente questo definanziamento: adesso, a qualche giorno dal voto, si svegliano e rifinanziano - ha aggiunto Conte. Peraltro diciamolo ai cittadini abruzzesi, stiamo parlando del finanziamento lotto 1 e lotto 2, quindi non è la Roma Pescara, è la Pescara Chieti. Ma di queste cose elettorali, queste prese in giro, i cittadini sono stanchi. Cosa hanno fatto fin qui? Sono 16-17 mesi di governo nazionale e Marsilio sono cinque anni che governa la Regione". E infine alla domanda sulla coalizione in corsa per le regionali del 10 marzo, se in Abruzzo è campo largo o campo giusto, Conte ha risposto: "Come sempre è campo giusto".





