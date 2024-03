Conte, non si può governare l'Abruzzo in smart working

"Non è che l'effetto Sardegna fa vincere: c'è stato un forte segnale di rinnovamento che i cittadini sardi hanno voluto esprimere. Io ho voluto dire anche ai cittadini abruzzesi di dire basta a questo malcontento perchè la giunta uscente non si è distinta per attenzione ai problemi concreti dei cittadini. Non so perchè, se è una questione di incapacità o un fatto oggettivo. Non si può governare una Regione in smart working. Restituiamo l'Abruzzo agli abruzzesi".

E' uno dei passaggi di Giuseppe Conte da Chieti dove ha incontrato gli elettori per le regionali del prossimo 10 marzo.





