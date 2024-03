Conte, a Gaza una carneficina, da Meloni un post ipocrita

"A Gaza si sta consumando una carneficina senza fine. Veramente un orrore e non da ieri: non dovevamo aspettare l'ultimo massacro avvenuto sotto ai nostri occhi. Noi lo stiamo denunciando dall'inizio. Ho visto che Giorgia Meloni ha fatto un post sull'ultimo avvenimento, però sino ad adesso si è sempre astenuta sul cessate il fuoco.

Ritengo ipocrita intervenire solo adesso quando siamo ormai ad un numero di morti di cui il 70% donne e bambini". Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte a Chieti per la campagna elettorale per le regionali del prossimo 10 marzo.



