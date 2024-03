A Pratola Peligna centro protezione civile del centro sud Italia

"LAbruzzo avrà a disposizione un ulteriore strumento di intervento in caso di calamità, restituendo una struttura mai completata ai bisogni della collettività". Sono queste le parole pronunciate dal direttore dell'agenzia regionale di protezione civile della Regione Abruzzo, Mauro Casinghini, nel corso della seduta del consiglio comunale che ha dato il via libera, a Pratola Peligna, al centro di protezione civile per il centro sud Italia che nascerà al posto del palasport in località Spinelle, da anni in abbandono. La struttura diventerà un polo logistico di protezione civile, un magazzino nazionale e regionale della sezione abruzzi dell'Ana, Associazione Nazionale Alpini, ma anche centro di ricerca e formazione di riferimento per il territorio italiano del centro-sud e sito per le esercitazioni, prove e collaudo di materiali, mezzi e attrezzature di protezione civile. L'edificio, attraverso l'agenzia regionale di protezione civile, comodataria del bene, verrà destinato all'associazione nazionale alpini. "Si apre finalmente la fase che porterà una struttura fatiscente e abbandonata a diventare un polo logistico di Protezione Civile, per un complesso di attività di notevole importanza per il nostro territorio e punto di riferimento per il centro-sud"- commenta il sindaco di Pratola, Antonella Di Nino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA