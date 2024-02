Meloni,in Programma Abruzzo 146 milioni per opere fondamentali

"La riunione di oggi del CIPESS è una tappa importante nell'azione del Governo. Lo dico perché fin dal nostro insediamento ci siamo posti un obiettivo chiaro: utilizzare gli investimenti pubblici come leva fondamentale per lo sviluppo della Nazione, spendere le risorse bene e velocemente evitando sprechi e inefficienze, e realizzare così infrastrutture attese da decenni e che rimarranno ai nostri figli e produrranno benessere e crescita duratura". Lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo durante la riunione del Cipess in corso a Palazzo Chigi.

"È una delle cifre di questo Governo - ha sottolineato -, e la riunione di oggi del CIPESS aggiunge un tassello in più a questa strategia di lungo periodo".

All'ordine del giorno, oltre al finanziamento della Roma-Pescara, ha ricordato Meloni, c'è anche "il Programma operativo complementare 2014-2020 della Regione Abruzzo.

Parliamo di oltre 146 milioni di euro che serviranno a intervenire su diversi settori strategici", ha spiegato.

"Tra questi: ricerca e sviluppo, innovazione, tutela dell'ambiente e prevenzione e gestione dei rischi, competitività delle piccole e medie imprese, occupazione, istruzione e formazione professionale e rafforzamento della capacità amministrativa. Dobbiamo essere molto fieri del lavoro che abbiamo fatto. Sono risultati che abbiamo cercato con grande determinazione per realizzare opere fondamentali per la Nazione".



